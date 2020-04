Novacyt S.A. : Point sur la production et la R&D du test COVID-19

Regulatory News:

Novacyt (ALTERNEXT : ALNOV ; AIM : NCYT) (« Novacyt » ou la « Société »), spécialiste mondial du diagnostic clinique, fait le point sur la production, la recherche et le développement de son test d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour COVID-19, mis au point par Primerdesign, la division de diagnostic moléculaire de la société basée au Royaume-Uni.

Capacité de production

Novacyt se concentre sur la gestion de ce qu'elle pense être une période de demande soutenue et importante pour son test COVID-19. La valeur du carnet de commandes actuel, les contrats de vente anticipés et le nombre croissant de commandes potentielles signifient que d'autres engagements importants sont pris en faveur des capacités de production.

Suite à l'annonce du 30 mars 2020, Primerdesign a maintenant atteint l'objectif de production de son test COVID-19 de quatre millions de tests par mois. Cette production étant insuffisante pour répondre à la demande, la société s'efforce d'augmenter encore cette capacité de production et a signé des accords de partenariat de production avec BioPharma Process Services Ltd et Biofortuna Limited, tous deux basés au Royaume-Uni, pour soutenir ses accords de partenariat existants. En outre, Novacyt continue d'augmenter sa propre production sur son site de Primerdesign à Southampton, au Royaume-Uni. Grâce à cette capacité supplémentaire, la société prévoit, au cours des trois prochains mois, d'augmenter la production du test à environ huit millions de tests par mois.

Dans le cadre du développement des capacités de production, Novacyt est également en pourparlers avec d'autres potentiels partenaires de production au Royaume-Uni.

Afin de gérer et de suivre la production, les achats et la logistique de cette augmentation de capacité, Novacyt a fait appel à Chartwell Consulting, un spécialiste de l'amélioration rapide des processus (www.chartwell-consulting.com). Chartwell dispose d'une équipe de consultants seniors travaillant au sein de Novacyt pour aider à la gestion des plans de mise à l'échelle afin d'améliorer la production de Primerdesign et de la capacité de la chaîne d'approvisionnement.

Compte tenu de la hausse prévue de la production, la société a commandé des matières premières supplémentaires pour soutenir cette évolution. La société est également en train d'élargir sa base de fournisseurs de matières premières pour son test COVID-19. Actuellement, 76 composants sont nécessaires pour le test COVID-19 et Chartwell aide la société à identifier d'autres fournisseurs afin de développer un approvisionnement durable et à long terme de ses kits à ce volume.

Point sur la recherche et le développement

Novacyt s'efforce de remédier à la pénurie d'agents d'extraction requis pour la réalisation des tests PCR en développant une nouvelle méthode d'extraction « direct-to-PCR » permettant de réaliser le test COVID-19. Cette méthode ne nécessite pas certains composants rares et réduit considérablement le nombre d'étapes d'extraction, ce qui permet d'accélérer les temps de cycle, d'augmenter les cadences de test et de réaliser des économies. La Direction estime que cette innovation devrait faciliter l’utilisation du test COVID-19 de Novacyt, en supprimant un des obstacles actuels au traitement des échantillons dans les laboratoires. Novacyt prévoit que cette nouvelle technologie d'extraction sera disponible dès mai 2020.

Graham Mullis, Directeur général du Groupe, commente :

« Notre objectif principal aujourd'hui est d'augmenter la capacité de production de Primerdesign le plus rapidement possible afin de répondre à la demande importante et continue pour notre test COVID-19. Bien que nous soyons ravis des progrès réalisés dans l'augmentation de la capacité de production, nous devons encore l'accroître et nous mettons donc en place des stratégies pour continuer à soutenir notre carnet de commandes croissant. Cela inclut la nomination d'une société de conseil spécialisée qui se concentre sur l'efficacité opérationnelle, ce qui permettra à Novacyt de mettre en place une chaîne d'approvisionnement plus importante et durable. Je tiens à remercier nos partenaires de production et nos fournisseurs pour leur soutien durant cette pandémie. »

Andy Redfern, associé chez Chartwell Consulting commente:

« Nous sommes ravis de nous associer à Novacyt et de travailler avec son équipe chargée de la production et de la chaîne d'approvisionnement afin d’augmenter la production de ce test pour le COVID 19. L’ampleur et le rythme de l’augmentation de la capacité de production sont cruciaux, pour aider Novacyt à répondre à la demande de son test COVID-19. »

Novacyt a également reçu l'approbation d'utilisation d'urgence de son test par la Federal Drug Agency d'Arabie Saoudite et par la National Agency of Drug and Food Control de la République d'Indonésie, en plus de l'approbation d'importation du Drugs Controller General of India.

