Novacyt S.A. : Rapport d'activité du premier semestre

Croissance de 12% du chiffre d’affaires à 7,2 millions d’euros

Novacyt (ALTERNEXT : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial des diagnostics cliniques, publie ce jour un rapport d’activité non-audité pour la période de six mois close le 30 juin 2019.

Le chiffre d'affaires non-audité du premier semestre 2019 ressort à 7,2 millions d’euros, comparé à un chiffre d'affaires retraité de 6,4 millions d’euros en 2018. La croissance est soutenue par une forte croissance de Primerdesign, l'activité diagnostic moléculaire du Groupe. Le chiffre d'affaires du Groupe hors NOVAprep® progresse de 12% (soit 11% à taux de change constants) avec un pic de ventes de 1,4 million d’euros au mois de juin.

L’exclusion du chiffre d'affaires de NOVAprep® reflète la décision stratégique annoncée le 11 décembre 2018 de céder cette activité, dont le processus se poursuit. Le chiffre d'affaires du Groupe du premier semestre inclut le chiffre d'affaires du laboratoire clinique cédé le 18 juillet 2019.

Croissance organique du chiffre d’affaires de Primerdesign

Le chiffre d'affaires de Primerdesign est en croissance de 7% à 3,3 millions d’euros, soutenu par la croissance de 22% de l'activité B2B et de 10% de l’activité à l’international. Les ventes directes au Royaume-Uni sont en baisse de 6% en raison de l'impact à court terme de la réorganisation de la structure de gestion des ventes, la croissance des ventes devant reprendre pour la fin de l'année. Le Moyen-Orient et les Etats-Unis ont été les régions qui ont connu la croissance la plus rapide de leur chiffre d’affaires pour les produits moléculaires, de 114% et 33% respectivement par rapport au premier semestre 2018.

Croissance du chiffre d'affaires lié aux acquisitions pour Lab21

Le chiffre d'affaires de Lab21 de 4,0 millions d’euros affiche une croissance de 17% (16% à taux de change constants), tirée par l'acquisition de la division maladies infectieuses d'Omega Diagnostics, finalisée en juin 2018. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2019 a été limité par un manque de fonds de roulement tel que publié au 30 avril 2019, qui a principalement affecté l'unité opérationnelle Lab21. Malgré cela, la nouvelle équipe commerciale a accru les ventes de produits de marque Microgen au Royaume-Uni de 29% par rapport au premier semestre 2018. Le carnet de commandes reste solide pour le second semestre 2019 et une croissance continue est attendue en fonction de la rapidité avec laquelle la chaîne d'approvisionnement pourra être rétablie.

Nouveaux produits

Le portefeuille R&D de diagnostics moléculaires marqués CE axés le diagnostic de transplantation continue de bien progresser et les deux nouveaux produits EBV et BKV marqués CE seront lancés au cours du second semestre de l'année comme prévu. La taille du marché mondial du diagnostic de transplantation était évaluée à 579 millions de dollars en 2018 et devrait croître à un taux moyen annuel de 7,6 % au cours des cinq prochaines années1. L'augmentation des transplantations d'organes est un facteur majeur qui stimule la demande d'utilisation de diagnostics avant les procédures cliniques.

Ceci complète le diagnostic rapide du BKV déjà lancé par Novacyt sous la marque PathFlow® en juin dernier.

Au cours du second semestre 2019, Novacyt prévoit d'ajouter d'autres produits clés à la gamme PathFlow® de diagnostics rapides, notamment Clostridium difficile, Helicobacter pylori, Norovirus, Flu A/B et Rotavirus/adénovirus. D'autres produits PathFlow® seront également annoncés plus tard cette année et viendront compléter le portefeuille Novacyt de produits de diagnostic clinique rapide pour les maladies infectieuses

Restructuration

Comme annoncé le 18 juillet 2019, la Société a cédé avec succès ses activités de laboratoire clinique basées à Cambridge au Royaume-Uni pour 400 000 livres sterling en numéraire. Bien que le gain financier de la cession soit relativement modeste, il permettra au Groupe de se concentrer sur la croissance et la rentabilité de son activité principale de production de réactifs.

Le Groupe est toujours à la recherche d'un acheteur pour son unité NOVAprep® et a reçu des marques d’intérêts de Chine, où le marché de la cytologie en phase liquide utilisé dans le dépistage du cancer du col utérin a la croissance la plus rapide au monde. Au fur et à mesure que le processus de cession se poursuit, la Société prend d'autres mesures pour réduire les coûts et la consommation de trésorerie de l’activité. Il n'existe aucune certitude quant à la réussite de la cession de la division NOVAprep® et, dans l'éventualité où elle n'aurait pas lieu, cette activité sera arrêtée avant la fin de l'année.

Le Groupe étudie également les moyens de maximiser la valeur de ses autres actifs non-stratégiques tels que les produits de santé animale qui représente 5% du chiffre d'affaires du Groupe. Une cession de l'activité est une option envisageable puisque Novacyt se concentre sur le diagnostic humain et alimentaire et n'a pas l'intention d'investir dans un autre canal tel que le diagnostic pour la santé animale.

Perspectives

La performance des activités de Primerdesign et Lab21 reste forte au début du second semestre 2019. Les deux entités disposent d'importants carnets de commandes et s'attendent à ce que le chiffre d’affaires soit supérieur à celui du premier semestre. Novacyt prévoit une amélioration de la rentabilité de l’EBITDA ajusté pour l'ensemble de l'exercice, par rapport à 2018

Graham Mullis, Directeur général du groupe Novacyt, commente :

« Le premier semestre 2019 affiche une bonne performance opérationnelle avec une solide croissance des produits Primerdesign et Lab21. Je suis heureux de la réussite de la cession du laboratoire clinique qui nous permet de rationaliser et de concentrer davantage nos activités. Bien que nous reconnaissions que les actionnaires puissent ne pas être satisfait à court terme de la performance de l'action, le Conseil d'administration reste mobilisé et engagé à développer et à faire croître notre activité principale de réactifs de diagnostic, pour laquelle nous voyons de nombreuses opportunités. Au cours du premier semestre 2019, malgré les difficultés du besoin en fonds de roulement, le Groupe a connu une croissance record de son chiffre d'affaires et a remboursé plus d'un million d'euros de dette. Novacyt reste concentré sur ses points forts du développement de produits de diagnostic in vitro, de la commercialisation et de fabrication à façon et continuera à se concentrer sur la création de valeur pour l'ensemble du Groupe. »

Information privilégiée

Le présent communiqué constitue une information privilégiée au sens de l’article 7 de la réglementation EU 596/2014.

About Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

Pour plus d’informations veuillez consulter le site : www.novacyt.com

