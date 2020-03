Novacyt S.A. : Signature d'un accord de fabrication sous contrat avec Yourgene Health Plc

Accroissement de la capacité de production pour soutenir la demande du test COVID-19 de Novacyt

Novacyt (ALTERNEXT : ALNOV ; AIM : NCYT) (« Novacyt » ou la « Société »), spécialiste mondial du diagnostic clinique, a le plaisir d’annoncer suite à l’annonce du 20 mars 2020, que la société a signé un accord de fabrication sous contrat avec Yourgene Health Plc ("Yourgene") (AIM : YGEN), un groupe international de diagnostic moléculaire. Yourgene soutiendra Novacyt dans la production du test COVID-19 développé par Primerdesign, la division de diagnostic moléculaire de la société.

Le site de fabrication de pointe GMP (Good Manufacturing Practice) de Yourgene, situé à Citylabs à Manchester, au Royaume-Uni, sera utilisé pour accroître la capacité de production du test COVID-19 de Novacyt. Pour accélérer le processus, Yourgene fabriquera dans un premier temps les composants critiques du test COVID-19. Les deux sociétés pourraient étendre l'accord pour inclure la production des versions finales du test COVID-19 en temps voulu. Les premiers lots du test COVID-19 devraient être expédiés du site de Citylabs à Primerdesign à Southampton, au Royaume-Uni, au cours des prochaines semaines.

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, commente :

« Alors que la demande mondiale pour notre test COVID-19 continue d'augmenter, nous sommes heureux d’être entré rapidement en relation avec l'équipe d'experts de Yourgene afin d'accroître notre capacité de production. Nous sommes impatients de travailler avec Yourgene pour nous assurer que nous sommes prêts à répondre à la demande de notre test et soutenir la réponse mondiale pour surveiller et contenir la pandémie de COVID-19 ».

Lyn Rees, Directeur général de Yourgene, commente :

« Nous sommes heureux de pouvoir utiliser notre capacité de fabrication de haute qualité pour aider Novacyt à produire ses tests COVID-19. Cet accord de fabrication démontre que nous disposons d'un personnel incroyablement qualifié et de capacités de production flexibles pour soutenir les développeurs de tests de diagnostic à des moments critiques ».

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

À propos du COVID-19

Les chercheurs du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies et leurs collaborateurs ont séquencé le nouveau coronavirus pathogène 2019 (COVID-19) à partir d'échantillons de patients et ont constaté qu'il était génétiquement distinct du virus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a causé une épidémie en 2002 et 2003, ainsi que du virus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) qui a été détecté en 2012.

