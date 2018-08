Novacyt : chiffre d'affaires semestriel en hausse

02/08/2018 | 10:45

Le spécialiste des diagnostics cliniques Novacyt fait état ce jeudi, dans son rapport d'activité du premier semestre, d'un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, en hausse de 8% (+11% à taux de change constants) hors NOVAprep.



Les revenus ont notamment été tirés par les bonnes performances de Primerdesign (+18%) et Lab21 (+3%), compensant un chiffre d'affaires plus faible qu'attendu pour NOVAprep (lequel représente moins de 9% du CA du groupe).



'Le chiffre d'affaires de NOVAprep (...) reflète la décision stratégique annoncée précédemment d'optimiser la plateforme ainsi que des difficultés inattendues au niveau de la chaîne d'approvisionnement. En raison de la faible performance récente des ventes et d'investissements nécessaires, le Conseil d'administration a décidé d'entreprendre une revue stratégique de cette activité et explore les moyens d'en maximiser la valeur future', indique Novacyt.



La marge brute non-auditée du groupe progresse à 64%, soit une augmentation de trois points de pourcentage par rapport à la même période l'exercice précédent.



'Notre carnet de commandes est solide pour le second semestre qui est traditionnellement le plus fort de l'année et nous sommes mobilisés pour atteindre une rentabilité positive pour l'ensemble de l'année en base organique. La rentabilité des activités maladies infectieuses d'Omega s'ajoutera à celle attendue de l'EBITDA du Groupe. De plus, nous continuons d'évaluer avec attention les opportunités d'acquisition et prévoyons de faire le point sur la revue stratégique de NOVAprep en temps voulu', déclare Graham Mullis, directeur général du groupe Novacyt.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.