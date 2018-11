Novacyt : contrat de fourniture avec Genesis Diagnostics

27/11/2018 | 10:49

Novacyt annonce que sa division Primerdesign Ltd a signé un accord de fourniture exclusive d'une valeur minimale de trois millions de dollars avec Genesis Diagnostics, un laboratoire de diagnostic à service complet basé aux États-Unis.



Primerdesign développera et fournira ainsi un panel de 384 tests moléculaires pour les infections respiratoires, la santé des femmes, les infections transmises sexuellement, les infections des plaies et les infections des voies urinaires à Genesis.



Selon les termes de l'accord, Primerdesign sera fabricant exclusif du panel pour une période minimale de cinq ans. Les premières livraisons devraient commencer début 2019 et Genesis achètera des quantités minimales d'une valeur de 600.000 dollars par année.



