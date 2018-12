Novacyt : n'atteindra pas le consensus de chiffre d'affaires

24/12/2018 | 10:55

Le groupe Novacyt annonce ce jour attendre un chiffre d'affaires annuel compris entre 13,7 millions d'euros et 14,4 millions d'euros, par rapport à un consensus de marché de 15,85 millions d'euros.



'Le manque à gagner de chiffre d'affaires est principalement lié à l'expédition de commandes confirmées pour un montant de plus d'un million d'euros qui est décalée au prochain exercice. De plus, en raison d'évolutions favorables du mix produits et d'un contrôle des coûts accru, les marges brutes et d'EBITDA de Primerdesign et Lab21 devraient s'améliorer en 2018 par rapport à 2017', explique Novacyt.



Le groupe confirme par ailleurs que la division NOVAprep sera traitée comptablement en normes IFRS comme activité arrêtée, cédée ou en cours de cession, comme il a été annoncé le 11 décembre.



'L'impact du retraitement de la division NOVAprep (...) devrait également entraîner un retraitement des résultats financiers du Groupe Novacyt pour l'exercice 2017 excluant la division NOVAprep, présentée lors des résultats annuels 2018. La situation de trésorerie en fin d'exercice devrait s'établir entre 0,8 et 1,0 million d'euros et toute liquidités provenant de la cession de la division NOVAprep ou de la division laboratoire clinique viendront en complément', indique le groupe.



'Nous sommes déçus que le chiffre d'affaires soit en deçà de nos attentes, mais nous sommes heureux de la progression attendue de la marge brute et d'EBITDA de nos divisions stratégiques. Nous restons confiants dans notre capacité d'atteindre nos objectifs de profitabilité de l'EBITDA pour l'exercice. La revue stratégique et la restructuration du Groupe sont également des étapes clés de la rationalisation de Novacyt, nous permettant de maximiser notre potentiel dans les réactifs de diagnostic. Nous croyons fermement que l'opportunité de développer et d'étendre nos activités de réactifs moléculaires et protéiques est significative et nous restons concentrés sur nos trois piliers stratégiques de croissance organique, d'acquisition et de R&D', déclare Graham Mullis, PDG du groupe Novacyt.





