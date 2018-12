Novacyt : nouvelle commande d'instruments q16 en Chine

06/12/2018 | 08:58

Novacyt annonce qu'il a reçu une autre commande importante pour les instruments de diagnostic moléculaire genesig q16 propriétaire de Primerdesign, de la part d'un nouveau client sur le marché chinois en forte croissance.



Cette commande de 100 instruments de diagnostic moléculaire, conçus pour rendre les tests ADN abordables et faciles à utiliser, a été payée d'avance et porte à plus de 230 le nombre d'instruments de diagnostic q16 vendus dans la région Asie-Pacifique.



Primerdesign a commercialisé plus de 450 instruments q16 depuis son lancement en 2015. Comme les ventes d'instruments progressent, le groupe s'attend à un effet d'entraînement lié aux ventes de réactifs genesig.



