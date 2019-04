Novacyt : obtient un financement via des obligations convertibles

Regulatory News:

Novacyt (Paris:ALNOV) (EURONEXT GROWTH : ALNOV; AIM: NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique se félicite d'annoncer qu'elle a conclu un programme de financement par des Obligations Convertibles assorties de warrants (« l’Accord ») pour un montant maximum de 5,0 millions d’euros (net de dépenses) avec Park Partners GP et Negma Group LTD (« Park Partners », « Negma » ou les « investisseurs »).

Selon les termes de l’accord, la Société pourra accéder au capital par le biais de sept tranches obligeant Park Partners à souscrire à une première tranche de 2,0 millions d'euros, suivie de six autres tranches d'une valeur nominale totale de 500 000 euros chacune (« les Tranches »), exerçable au gré de la Société selon certaines modalités et conditions. La Société a immédiatement exercé son droit sur la première tranche de financement donnant lieu à la souscription de 2,0 millions d'euros d'obligations convertibles avec warrants par les investisseurs. Les 3,0 millions d'euros d'obligations convertibles restants pourront être émis par la Société au cours des 36 prochains mois suivant la signature de l’accord intervenu aujourd’hui.

Utilisation des fonds

Le financement initial de 2,0 millions d'euros servira principalement à financer le fonds de roulement général et à soutenir la croissance prévue de l'entreprise à court et moyen terme. La totalité du financement, si elle était utilisée, servirait également à accroître le service de la dette en cours et à couvrir les obligations de complément de prix. Au final, les administrateurs sont d'avis que l’utilisation intégral de ce financement pourrait aider Novacyt à devenir autosuffisante à long terme sur le plan des flux de trésorerie. Pour le moment, la Société a l'intention de prélever les six tranches supplémentaires. Toutefois, le moment et le montant des prélèvements supplémentaires aux termes du présent accord pourraient être réduits en fonction du produit potentiel de la vente des actifs que sont le Laboratoire clinique et de NOVAprep, ou de l'obtention de capitaux par d'autres sources.

Termes de l’accord

Aucun intérêt n'est payable sur les obligations convertibles non garanties. Les obligations convertibles, qui sont convertibles à tout moment au gré de l'investisseur, le sont à 100% de la valeur nominale de la tranche et les actions émises pour couvrir le remboursement seront émises à 88 % du prix moyen pondéré en fonction du volume (« VWAP ») des 15 jours précédant immédiatement l'émission d'un avis de conversion émis par les investisseurs. Chaque tranche est assortie d'un warrant équivalent à 30% de la valeur de la tranche. Le prix de ces actions sera fixé à 115 % du prix du VWAP. Les warrants ont un prix d'exercice de 115 % du VWAP des 15 jours précédant immédiatement la date de la demande d'émission de chaque tranche. Les warrants, à l'émission, seront immédiatement détachés des obligations convertibles et seront transférables. Ils peuvent être exercés immédiatement et pour une période de cinq ans à compter de la date d'émission (« Période d'exercice »). Chaque warrant donnera au porteur le droit de souscrire à une (1) action Novacyt nouvelle pendant la Période d'exercice.

Conformément aux modalités de l’accord, la Société paiera une commission de financement de 3,7 % pour la première tranche et de 1,3 % au prorata pour les tranches suivantes.

Suite à l'investissement initial de 2,0 millions d'euros, la Société pourra procéder à un tirage d'obligations convertibles ultérieures une fois que toutes les obligations précédentes auront été converties ou qu'une période de réflexion de 90 jours se sera écoulée, par rapport à la tranche initiale de 2,0 millions d'euros, ou une période de réflexion de 40 jours s'étant écoulée pour les tranches ultérieures, ces conditions faisant l'objet de renonciations potentielles offertes par l’investisseur. Suite à la conversion de la première tranche, la Société n'a pas l'obligation de prélever d'autres Tranches.

Actuellement, la Société a suffisamment d'autorisations pour s'acquitter de ses obligations en matière de capitaux propres aux termes de ce premier prélèvement, et tout prélèvement suivant dépendra de l'obtention d'autorisations suffisantes des actionnaires pour émettre de nouvelles actions sur une base non préemptive.

Information sur les résultats de la Société et le processus de cession

Le premier trimestre de 2019 a bien débuté et la performance financière de la Société répond aux attentes de la direction. Les résultats financiers audités complets de 2018 seront publiés le 25 avril 2019 et montreront l'impact significatif de la cession prévue de la business unit NOVAprep® sur la performance financière des activités poursuivies.

La cession prévue des business units NOVAprep® et du Laboratoire clinique continue de progresser et une nouvelle mise à jour est attendue dans le courant du trimestre ou dès qu'un engagement ferme aura été établie avec un acheteur.

Graham Mullis, Directeur Général du Groupe Novacyt, a déclaré : « Je me réjouis que nous ayons accès à ce financement flexible qui permettra à la Société de continuer à répondre à la demande croissante pour ses produits et services. Cela signifie également que mon équipe de Direction et moi-même pouvons maintenant nous concentrer pleinement sur le pilotage de la croissance significative de l'entreprise. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les investisseurs et veillerons à ce que l'utilisation des financements se fasse dans le meilleur intérêt des actionnaires actuels et de Novacyt.

Nous avons évalué plusieurs options de financement dans un marché financier difficile et nous avons conclu ce financement avec Park Partners et Negma qui offre l'option la moins dilutive pour les actionnaires tout en satisfaisant les besoins immédiats et complets en fonds de roulement de la Société. »

- Fin –

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

Contacts

A propos de Novacyt Group Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

Les informations contenues dans le présent communiqué sont considérées par la Société comme des informations privilégiées au sens du Règlement n° 596/2014 sur les abus de marché (UE). Dès la publication de cette annonce par l'intermédiaire d'un service d'information réglementaire, cette information privilégiée est désormais considérée comme étant du domaine public. Novacyt S.A. ("Novacyt" ou la "Société")

