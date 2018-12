Novacyt : vers une cession de la division NOVAprep

11/12/2018 | 09:47

Novacyt annonce que suite à la revue stratégique de la division opérationnelle NOVAprep initialement annoncée le 2 août, son conseil d'administration a conclu qu'une cession de cet actif permettrait d'en maximiser la valeur pour les actionnaires.



Cette décision a été soutenue par une marque d'intérêt non sollicitée et formelle d'acquisition de cette activité. Par conséquent, le conseil a nommé des conseils et a initié un processus formel de cession ouvert et concurrentiel de la division NOVAprep.



Novacyt a aussi conclu que son unité de laboratoire clinique, une petite partie de l'activité Lab21 basée à Cambridge au Royaume-Uni, n'est ni stratégique ni centrale pour son activité. Il a donc conduit un processus de cession formel et a reçu de nombreuses marques d'intérêt.



