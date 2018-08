Novacyt : Invest Securities reste à 'achat', réduit sa cible

03/08/2018 | 10:01

Invest Securities réaffirme sa recommandation achat sur Novacyt, mais ajuste son objectif de cours de 1,27 à 1,15 euro, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires semestriel décevant, principalement pénalisé par la division NOVAprep.



Notant que le groupe de solutions automatisées pour la cytologie se donne six mois pour finaliser une revue stratégique de cet actif, le bureau d'études estime que la décision concernant le futur de NOVAprep pourrait accélérer la profitabilité du groupe.



Ces éléments conduisent néanmoins Invest Securities à abaisse ses attentes de chiffre d'affaires de l'ordre de -10% pour les trois prochains exercices tandis que l'impact sur l'EBITDA se limite à ce stade à -0,1/-0,2 million d'euros par an.



