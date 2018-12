Novartis : BarCap abaisse sa recommandation

10/12/2018 | 11:53

Barclays Capital (BarCap) abaisse sa recommandation sur Novartis de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' et son objectif de cours de 80 à 75 francs suisses, citant notamment des perspectives mitigées auxquelles est confrontée son activité générique Sandoz.



'Les défis de la croissance à moyen terme pour l'activité pharmaceutique demeurent tangibles', ajoute le broker, qui pointe des défis structurels pour la franchise phare d'oncologie et reste sous le consensus pour les actifs de croissance clé Entresto/Cosentyx.



'Si l'inflexion du premier a défié nos attentes, le second semble maintenant devoir affronter des pressions concurrentielles clairement élevées', poursuit l'intermédiaire dans sa note sur le groupe de santé helvétique.



