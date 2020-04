Novartis : Liberum reste à 'achat'

14/04/2020 | 10:12

Liberum réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 100 francs suisses sur Novartis, estimant que 'la réalisation des résultats et du pipeline soutiendra une revalorisation depuis la décote actuelle par rapport au secteur'.



Si 'une série de problèmes petits et gérables ont miné la confiance des investisseurs', le broker pense que le consensus d'une croissance de 8-10% par an du BPA sur les trois prochaines années 'est aisément réalisable, si ce n'est dépassable'.



'De plus, notre analyse des six actifs en stade final nous rend confiant dans une croissance vers le milieu des années 2020 et celle de plusieurs actifs à des stades plus précoces augurent bien pour la croissance au-delà', ajoute Liberum.



