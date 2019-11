Novartis : Oddo BHF reste à 'achat' après une acquisition

25/11/2019 | 11:48

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 100 francs suisses sur Novartis, au lendemain de l'annonce par le groupe de santé de l'acquisition de The Medicines Company, pour environ 9,7 milliards de dollars.



'A première vue, nous sommes un peu surpris par cette acquisition 'ciblée'. Si nous comprenons la rationalité stratégique à renforcer sa franchise cardiovasculaire (tirée par Entresto), viser le marché anti-PCSK9 semble difficile', affirme l'analyste.



'Bien que l'acquisition doive être modestement dilutive sur le BPA coeur par rapport à un scénario sans accord, nous sommes convaincu par la rationalité stratégique et le potentiel de ventes d'actifs', juge-t-il néanmoins.



