Novartis : Oddo réitère son opinion et l'objectif de 95 CHF

27/05/2019 | 10:27

Novartis a tenu jeudi dernier son ' Meet the Management ' à Boston. Suite à cette réunion, Oddo confirme aujourd'hui son objectif de cours de 95 CHF et sa recommandation Achat sur Novartis.



' La division Pharma devrait ainsi connaitre une amélioration de sa MOP core de 32% (2018) vers les ' mid 30's ' d'ici à 2022 (le consensus table déjà sur cet objectif un an plus tôt) grâce à une réorganisation et de nouveaux produits mieux margés ' souligne Oddo.



' Sandoz devrait également s'améliorer (retour à la croissance et amélioration des marges). Le management a indiqué que les synergies entre Sandoz et l'activité Pharma se trouvaient principalement sur les biosimilaires (~15% de Sandoz) et qu'il souhaitait rendre Sandoz ' autonome ' au sein du groupe ' rajoute le bureau d'analyses.



D'autre part, Zolgensma a donc été approuvé, vendredi soir dernier, pour les enfants de moins de 2 ans atteints de la SMA (Amyotrophie Spinale Proximale). ' Notre modèle fait ressortir un pic des ventes de 2.1 Md$ pour Zolgensma (best case à 2.7 Md$) ' précise Oddo.



Le bureau d'analyses souligne également l'approbation américaine de Piqray dans le cancer du sein avancé (mutation PIK3CA dans le cancer du sein métastatique HR+/HER2-). Oddo estime le pic des ventes à 600 M$.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

