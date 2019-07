Novartis : Oddo reste à l'achat, CA supérieur aux attentes

18/07/2019 | 10:21

Le groupe a annoncé une hausse de 8% de ses ventes à 11,8 milliards de dollars à changes constants au 2ème trimestre 2019 (2,6% de mieux que les attentes du consensus).



Suite à cette publication, Oddo confirme son opinion à l'Achat et son objectif de cours à 95 CHF.



' La bonne surprise provient de Sandoz qui renoue avec la croissance (+3% cc) soit +5% par rapport aux attentes du consensus ' souligne Oddo. Le bureau d'analyses souligne également la très bonne performance opérationnelle de la division Pharma qui ressort 11% supérieure aux attentes.



Novartis profite de cette bonne publication pour relever sa guidance 2019 à la fois sur les ventes et sur l'opérationnel. ' Le CA net ajusté s'annonce désormais en progression à un chiffre 'entre le milieu et le haut de la fourchette' (contre au milieu précédemment). De plus, le résultat opérationnel 'core' est désormais attendu, hors changes, en croissance à deux chiffres 'entre le bas et le milieu de la fourchette'.



