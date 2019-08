La FDA parle de manipulations des données sur Zolgensma de Novartis

Zurich (awp) - La génothérapie Zolgensma d'Avexis, filiale de Novartis, a fait l'objet de manipulation de données peu avant son homologation. L'autorité de santé américaine FDA a été informée le 28 juin, après l'homologation du produit en mai, d'un problème de manipulation des données, a-t-elle indiqué mardi soir.

Le problème porte sur l'exactitude de certaines données de tests du produit sur des animaux dans le cadre de la demande d'homologation biologique (Biologics license application, BLA) déposée par Avexis et examinée par la FDA. Cette dernière étudie actuellement la situation avec minutie. Elle se dit confiante que Zolgensma pourra rester sur le marché.

Selon la FDA, Avexis a été mis au courant des manipulations avant que la FDA n'homologue le produit, le 24 mai dernier. La filiale de Novartis n'a cependant informé l'autorité qu'après l'homologation. Le cas échéant, la FDA prendra des mesures au niveau civil ou pénal.

Zolgensma est la première thérapie génique pour le traitement de l'amyotrophie spinale de type 1 chez l'enfant de moins de deux ans. C'est l'unique thérapie de cette sorte autorisée par la FDA contre cette maladie qui se caractérise par une faiblesse musculaire sévère et progressive et une hypotonie dues à la dégénérescence et à la perte de motoneurones de la moelle épinière et des noyaux du tronc cérébral.

La thérapie a fait parler d'elle car son prix de 2,125 millions de dollars en fait la thérapie homologuée la plus chère.

uh/rp