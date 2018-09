Novartis : Alcon confirme son engagement envers la Suisse en perspective de la scission proposée avec Novartis

Le siège social mondial sera basé à Genève à côté du bureau régional d'Alcon pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique



Bâle, le 11 septembre 2018 - Alcon, la division de Novartis leader mondial en matière de soins ophtalmologiques, a annoncé aujourd'hui son intention d'implanter son futur siège social mondial dans le canton de Genève, en Suisse, à la fin du processus proposé de scission de Novartis.

Le nouveau siège social mondial d'Alcon à Genève sera le site principal pour la direction générale d'Alcon et les autres fonctions institutionnelles et commerciales. Il sera installé à côté du bureau régional d'Alcon pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) qui est déjà installé à Genève. Les nouveaux locaux seront situés dans un complexe de bureaux moderne proposant des services et des équipements de classe mondiale, à proximité de l'aéroport international de Genève.

« Nous sommes heureux d'annoncer que le nouveau siège mondial d'Alcon sera installé à Genève à l'issue du projet de scission de Novartis », a déclaré David Endicott, directeur général d'Alcon. « Depuis plus de 40 ans, Alcon dispose d'une présence significative en Suisse, un pays connu pour son climat propice aux entreprises et sa politique favorable à l'innovation. Le fait d'avoir son siège social à Genève va permettre à Alcon d'accroître encore son rayonnement mondial et de mieux servir ses clients. »

La nouvelle société holding cotée en bourse pour le groupe Alcon après la scission proposée sera enregistrée dans le canton de Fribourg où Alcon possède déjà des activités importantes, venant ainsi compléter sa présence sur les autres sites clés de Rotkreuz et de Schaffhouse. Alors que les derniers détails sont en cours de finalisation, Alcon pourrait employer près de 700 collaborateurs en Suisse après la scission. Le siège mondial actuel de la division Alcon à Fort Worth au Texas restera une plaque tournante majeure au niveau opérationnel, commercial et de l'innovation au sein de l'entreprise indépendante proposée.

Les collaborateurs qui travailleront dans les fonctions institutionnelles et de l'EMEA d'Alcon commenceront à s'installer sur le nouveau site de Genève en 2019.

Au début de l'année, Novartis a annoncé son intention d'effectuer la scission d'Alcon en une société indépendante, cotée en bourse. La scission proposée permettrait à Novartis et Alcon de se concentrer pleinement sur leurs stratégies de croissance respectives. Dans le cadre de cette annonce, Novartis avait indiqué qu'Alcon serait enregistrée en Suisse avec des cotations prévues au SIX Swiss Exchange et au New York Stock Exchange.

Détails de la transaction

La finalisation de la scission prévue est soumise aux conditions générales du marché, aux approbations réglementaires, à l'approbation finale du Conseil d'administration de Novartis AG et à l'approbation des actionnaires. L'information et la consultation requises des collaborateurs concernés et de leurs représentants sont en cours. Si toutes les approbations sont obtenues, la scission prévue devrait être achevée au cours du premier semestre 2019. La transaction devrait être fiscalement neutre pour Novartis, sous réserve de l'obtention d'opinions et de décisions favorables. Novartis a l'intention de continuer à verser un dividende fort et croissant en francs suisses, en se basant sur le dividende de CHF 2.80 par action payé en mars 2018. Le ratio de distribution proposé sera communiqué en temps opportun.

A propos d'Alcon

Alcon est le leader mondial en matière de soins des yeux. En tant que division de Novartis, nous proposons le portefeuille le plus large de produits destinés à améliorer la vue et la vie des patients. Nos produits ont un impact sur la vie de plus de 260 millions de personnes chaque année. Ces personnes souffrent de maladies telles que la cataracte, le glaucome, les maladies de la rétine et les erreurs de réfraction, et des millions d'autres attendent de trouver les soins des yeux dont ils ont besoin. Notre but est de réinventer les soins oculaires. Cela est possible grâce à des produits innovants, des partenariats avec des professionnels de la vue et des programmes améliorant l'accès à des soins oculaires de qualité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur: www.alcon.com(link is external) (le lien est externe).

A propos de Novartis

Novartis propose des solutions de santé innovantes adaptées à l'évolution des besoins des patients et des populations. Basé à Bâle, en Suisse, Novartis offre un portefeuille diversifié qui satisfait ces besoins le mieux possible: médicaments innovants, génériques et biosimilaires économiques ainsi que soins ophtalmologiques. Novartis occupe des positions de leader mondial dans ces domaines. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires net d'USD 49,1 milliards, alors que ses investissements en R&D se sont élevés à environ USD 9,0 milliards. Les sociétés du Groupe Novartis emploient quelque 125 000 collaborateurs équivalents temps plein et les produits de Novartis sont disponibles dans 155 pays environ. Pour plus d'informations, prière de consulter notre site internet http://www.novartis.com.

