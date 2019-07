Novartis : Gilead obtient les droits de 3 traitements

19/07/2019 | 16:57

La société américaine de biotechnologie Gilead Sciences a annoncé avoir obtenu une licence pour trois programmes antiviraux précliniques de Novartis, y compris des agents de traitement de la grippe et de l'herpès.



Dans le cadre de cet accord, Gilead acquerra les droits mondiaux exclusifs pour développer et commercialiser les molécules pour un paiement initial non divulgué.



Le fabricant suisse de médicaments recevra également jusqu'à 291 millions de dollars supplémentaires en paiements d'étapes potentiels, jalons commerciaux et redevances, a déclaré Gilead.



Le portefeuille d'antiviraux de Gilead comprend déjà des médicaments pour le traitement du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C, ainsi que de l'infection grippale.



