Novartis : La valeur du jour en Europe NOVARTIS se renforce en immunologie

Novartis gagne 0,26% à 96,03 francs suisses après le rachat de la biotech américaine IFM Tre, une filiale d'IFM Therapeutics spécialisée dans l'immunologie. Cette acquisition permet au laboratoire de s'emparer des droits du portefeuille d'antagonistes de NLPR3 d'IFM Tre, composé d'un programme clinique et de deux programmes précliniques. Si Novartis n'a pas dévoilé le montant de la transaction, IFTM Therapeutics a révélé que le groupe suisse avait déboursé 310 millions de dollars. Le montant total de la transaction pourrait atteindre 1,575 milliard en fonction des paiements d'étape.Dans son communiqué, Novartis indique que NLPR3 (nucleotide-binding domain, leucine-rich repeat-containing receptor pyrin domain containing 3) joue un rôle majeur dans le système immunitaire de l'organisme. Ce récepteur permet aux cellules immunitaires de détecter la présence de molécules étrangères ou endogènes pro-inflammatoires, signalant ains une infection, des lésions tissulaires ou des dérangements métaboliques.Jay Bradner, président des Instituts Novartis de recherche biomédicale, a précisé que "les composés d'IFM Tre ont démontré qu'ils pouvaient affiner le système immunitaire, offrant ainsi une approche potentiellement puissante pour traiter une large variété de maladies associées à l'inflammation".Novartis s'est dit impatient de mettre en œuvre sa grande expertise dans ce domaine pour faire progresser ces médicaments et soigner les patients.