Novartis : NICE recommande la thérapie des troubles de la vue

Le National Institute for Health and Care Excellence (NICE), l'organisme public dépendant du ministère de la Santé du Royaume-Uni a recommandé à Novartis le traitement par thérapie génique pour traiter un trouble oculaire héréditaire rare.



Les conseils recommandent Luxturna aux personnes souffrant de perte de vision causée par une dystrophie rétinienne héréditaire liée à des mutations confirmées du gène RPE65 et ayant suffisamment de cellules rétiniennes viables.



Cette décision signifie que Novartis mettra à la disposition du NHS ce traitement coûteux, qui coûtera 613 410 livres par patient, à un prix réduit.



La thérapie génique de Novartis est injectée directement dans la rétine par un chirurgien, introduisant une copie saine du gène RPE65 défectueux dans les cellules rétiniennes.



