Novartis : Réimaginer l’accès

Le 5 décembre prochain, Novartis organise un dialogue ouvert au public sur le thème de « Comment rendre l'innovation accessible au plus grand nombre de manière durable. »

L'événement réunira des experts mondiaux de la santé et des représentants du numérique, de la technologie, de la finance et des organisations non gouvernementales (ONG) afin d'identifier des solutions permettant de mieux intégrer l'accès à la recherche et au développement, ainsi que dans les opérations commerciales. Nous examinerons les éléments susceptibles de mieux répondre aux besoins de santé publique et qui peuvent avoir un impact plus large sur la santé, en particulier les technologies numériques et les financements innovants.

La journée sera modérée par l'expert en développement Raj Kumar, président et rédacteur en chef de Devex. L'événement se déroulera en anglais.

Les participants externes qui s'intéressent aux thèmes de la santé publique et de l'accès aux soins de santé peuvent envoyer un courriel ici jusqu'au 4 décembre à 16 heures.

Cliquez ici (PDF 0.3 MB) pour voir l'agenda.