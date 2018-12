Novartis: Sandoz collabore avec Tilray dans le cannabis médical

Données financières ($) CA 2018 52 250 M EBIT 2018 12 793 M Résultat net 2018 12 452 M Dette 2018 15 366 M Rendement 2018 3,41% PER 2018 15,98 PER 2019 21,72 VE / CA 2018 4,49x VE / CA 2019 4,35x Capitalisation 219 Mrd Graphique NOVARTIS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NOVARTIS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 27 Objectif de cours Moyen 94,8 $ Ecart / Objectif Moyen 9,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Vasant Narasimhan Chief Executive Officer Hans Jörg Reinhardt Independent Non-Executive Chairman Harry Werner Kirsch Chief Financial Officer John Tsai Chief Medical Officer Srikant Madhav Datar Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NOVARTIS 4.10% 223 295 JOHNSON & JOHNSON -7.57% 356 703 PFIZER 20.93% 254 040 ROCHE HOLDING LTD. 0.69% 216 307 MERCK AND COMPANY 33.69% 198 877 AMGEN 9.30% 122 391