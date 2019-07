Novartis : Sandoz lance un générique de gefitinib

02/07/2019 | 13:07

Novartis indique que sa filiale Sandoz a lancé une version générique de gefitinib, médicament contre le cancer du poumon d'AstraZeneca, dans 13 pays européens. Elle prévoit de poursuivre son déploiement dans d'autres pays de façon progressive.



Le groupe de santé helvétique rappelle que le cancer du poumon constitue la quatrième forme la plus répandue de cancer chez les hommes et les femmes en Europe, après ceux du sein, de la prostate et colorectal. Plus de 300.000 cas sont diagnostiqués chaque année.



