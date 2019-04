Novartis : Sandoz signe un accord de commercialisation

11/04/2019 | 12:17

Sandoz, entreprise dédiée aux médicaments génériques appartenant à Novartis, annonce avoir signé un accord avec le japonais Shionogi pour la commercialisation d'un nouveau traitement de la constipation induite par les opioïdes.



Selon les termes de cet accord, Sandoz sera en charge de la commercialisation du Rizmoic en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.



Le Rizmoic, un comprimé oral à prendre une fois par jour, découvert et développé par Shionogi, est indiqué pour le traitement de la constipation induite par les opioïdes chez les patients adultes préalablement traités avec un laxatif. Le médicament avait été approuvé par l'UE en février.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.