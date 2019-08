Novartis: Sandoz va recourir contre un jugement US sur Erelzi

Zurich (awp) - La filiale génériques-biosimilaires de Novartis, Sandoz, va recourir contre un jugement d'un tribunal américain en défaveur de son biosimilaire Erelzi. Le tribunal District Court of New Jersey a en effet statué en faveur du fabricant du produit original Enbrel (etanercept) d'Amgen dans une querelle de brevet qui l'opposait à Sandoz.

Sandoz va porter le jugement devant la US Court of Appeals for the Federal Circuit et les deux parties se sont entendues pour une procédure accélérée de jugement, a précisé la filiale de Novartis vendredi soir. Le jugement de première instance empêche la commercialisation d'une importante option de traitement pour les patients américains atteints de maladies inflammatoires et auto-immunes.

Erelzi est homologué depuis près de trois ans, mais Sandoz n'a pas encore pu commercialiser le produit en raison de la querelle de brevet avec Amgen. Ce dernier a, selon Sandoz, fait valoir deux brevets obtenus de Roche et tente ainsi de faire prolonger la protection des brevets de son produit aux Etats-Unis jusqu'en 2029.

Sandoz indique par ailleurs être la première entreprise à avoir obtenu de la FDA l'homologation d'un biosimilaire d'etanercept.

uh/rp