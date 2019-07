Novartis à contre-courant, porté par un partiel éclatant

Zurich (awp) - L'action Novartis sortait du lot jeudi dans les premiers échanges à la Bourse suisse. Le laboratoire rhénan a observé au deuxième trimestre une croissance inescomptée des activités poursuivies. Apurée des variations de périmètre, la rentabilité s'est avérée honorable et la direction a revu à la hausse ses ambitions pour l'ensemble de l'année.

A 09h31, la nominative Novartis engrangeait 2,9% à 92,23 francs suisses, caracolant seule en tête d'un SMI en hausse de 0,24%.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) salue une extension des marges avant même l'achèvement de la mue de la multinationale pharmaceutique. L'établissement zurichois souligne néanmoins que les fantasmes des investisseurs autour des balbutiants traitements cellulaires, thérapies géniques et thérapies radioligandes ne se reflètent pas encore dans les résultats du groupe. La recommandation "surpondérer" demeure quoi qu'il en soit de mise.

Jefferies rappelle que le relèvement des ambitions de la direction était largement anticipé. La banque d'investissement mise toujours sur le titre du laboratoire, avec une recommandation "buy" pour un objectif de cours de 100 francs suisses. Cette confiance repose notamment sur les perspectives offertes par les nouveaux traitements Mayzant et Zolgensma.

UBS relève que les recettes ont surclassé les projections du consensus de 3% et que l'excédent opérationnel ajusté les a défrisé de 10%. La banque aux trois clés note au passage que la multinationale a déjà rapatrié au 1er semestre dans le cadre de son programme de rachat d'actions plus de titres que ne l'attendaient le marché sur l'ensemble de l'année. La recommandation reste fixée à "neutral" et l'objectif de cours à 87 francs suisses.

Pour rehaussés qu'ils soient, les jalons fixés par la direction laissent présupposer une concurrence des génériques sur la seconde moitié de l'année, nuance Vontobel, qui campe sur la recommandation "hold" et l'objectif de cours de 85 francs suisses.

jh/al