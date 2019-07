Novartis : abandonne les essais d'Alzheimer avec Amgen

12/07/2019 | 12:53

Novartis et Amgen ont annoncé qu'ils arrêteraient les essais en phase finale de test de leur médicament de prévention de la maladie d'Alzheimer, le dernier parmi une série de médicaments qu'ils ont cessé de développer pour des traitements de maladie neurodégénérative.



Les deux groupes et leur partenaire, Banner Alzheimer's Institute, ont annoncé la décision d'arrêter les recherches sur deux études pivots de phase II / III sur CNP520.



Une évaluation des données au cours d'un examen régulier pré-planifié a révélé une aggravation de certaines mesures de la fonction cognitive, a déclaré le groupe.



