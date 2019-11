Novartis : acquisition de The Medicines Company

25/11/2019 | 09:45

Novartis a annoncé hier avoir conclu un accord et un projet de fusion avec The Medicines Company visant l'acquisition de la société biopharmaceutique basée aux États-Unis pour un montant de 85,00 USD par action en espèces, évaluant la société à environ 9,7 milliards USD.



Le prix de l'offre représente une prime d'environ 41% par rapport au prix moyen pondéré en volume sur 30 jours (jusqu'au 22 novembre 2019) de 60,33 USD et une prime d'environ 24% par rapport au cours de clôture de l'action de The Medicines Company, de 68,55 USD le 22 novembre 2019.



La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés.



The Medicines Company a récemment annoncé des données issues de son programme clinique complet comprenant trois essais de phase III (ORION-9, 10 et 11) concernant l'inclisiran chez plus de 3 600 patients à haut risque atteints d'ASVVD et de FH.



The Medicines Company prévoit de déposer des soumissions réglementaires aux États-Unis au quatrième trimestre de 2019 et en Europe au premier trimestre de 2020.



' Cette nouvelle médecine expérimentale transformationnelle a le potentiel de répondre de manière significative à l'un des plus grands domaines de besoins des patients mal desservis. Nous croyons que nos fortes capacités et notre empreinte mondiale peuvent contribuer à créer un large accès mondial à ce traitement indispensable. ' a déclaré Marie-France Tschudin, Présidente de Novartis Pharmaceuticals.



