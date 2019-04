Novartis attaque Amgen à cause d'Aimovig (anti-migraine)

Zurich (awp) - Novartis a déposé une plainte contre la biotech américaine Amgen, a rapporté l'agence Reuters jeudi soir: Le géant bâlois a confirmé peu après.

Novartis reproche à Amgen sa décision de se retirer d'un accord pour le développement commun et la commercialisation d'Aimovig (contre la migraine) et de garder les bénéfices pour lui. L'accord reste en vigueur jusqu'à décision finale du tribunal prononçant sa fin, a précisé Novartis.

La plainte a été déposée devant un tribunal fédéral de Manhattan selon Reuters et affirme que, depuis août 2015 et le début de la collaboration de Novartis avec Amgen, plusieurs centaines de millions de dollars ont été consacrés à Aimovig. La plainte vise à faire respecter l'accord de coopération et conteste la dénonciation de l'accord par Amgen début avril, demandant au tribunal d'annuler cette dénonciation.

Selon Reuters, Amgen affirme de son côté que Novartis a violé l'accord car une filiale du groupe a travaillé avec une autre entreprise sur un potentiel rival d'Aimovig.

Aimovig est homologué depuis l'année passée notamment aux Etats-Unis et dans l'Union européenne.

uh/rp