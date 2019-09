Novartis conclut un contrat de licence exclusif avec Amplyx

Bâle (awp) - Le groupe pharmaceutique a conclu un partenariat exclusif avec la biotech Amplyx. Selon les termes de l'accord, dont les contours financiers n'ont pas été dévoilés, la société californienne indique lundi dans un communiqué avoir acquis les droits de licence pour l'anticorps monoclonal en phase II MAU868 de son homologue rhénan, destiné à la prévention et au traitement du virus BKV (polyomavirus).

Selon Amplyx, le virus BKV est un des treize virus de la famille des polyomavirus, contre lequel 80-90% de la population adulte mondiale est naturellement immunisée, qui est généralement asymptomatique et reste inactif ou latent dans le foie ou la vessie. Il peut toutefois se réactiver dans des cas d'immuno-déficience ou lors d'interventions comme des transplantations, qui peuvent se solder par la perte du nouvel organe.

"Nous nous réjouissons de débuter prochainement des études de phase II, et plus tard de solliciter l'approbation pour le MAU868 comme le premier traitement antiviral pour les pathologies BKV", a déclaré la doctoresse Ciara Kennedy, présidente et directrice générale (CEO) d'Amplyx, citée dans le communiqué.

buc/rp