Novartis confirme l'efficacité du Kisqali contre le cancer du sein

Zurich (awp) - Le laboratoire Novartis a confirmé l'efficacité du médicament Kisqali pour le traitement de certaines formes de cancer du sein chez les femmes post-ménopausées.

Le groupe pharmaceutique bâlois a fait état mercredi d'une amélioration du taux de survie chez les patientes traitées avec le médicament Kisqali (ribociclib) en association avec un autre produit, le fulvestrant, dans le cadre de l'étude de phase III Monaleesa-3.

L'étude clinique visait les femmes post-ménopausées atteintes d'un cancer du sein HR+/HER2-, au stade avancé ou métastatique, en première ou seconde ligne de traitement, selon un communiqué de Novartis.

Kisqali est homologué dans plus de 75 pays - notamment aux Etats-Unis, dans l'Union européenne et en Suisse - pour le traitement de patientes à divers stades de la ménopause et qui souffrent d'un cancer du sein avancé ou métastasé de type HR+/HER2.

