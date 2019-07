Novartis : dans le vert malgré l'analyse de Barclays

08/07/2019 | 18:16

Le titre a terminé la séance dans le vert malgré l'analyse de Barclays. Le bureau d'analyses a maintenu sa note 'sous-pondérée' sur Novartis, avec un objectif de cours de 70 francs suisses, avant l'arrivée de deux prochains événements.



Le bureau d'analyses souligne que le fabricant de médicaments est confronté à deux événements dans le domaine de la recherche et du développement d'une importance significative au cours du second semestre, l'étude sur l'insuffisance cardiaque 'Paragon' pour Entresto et les premières données relatives au fevipiprant, un actif de l'asthme oral.



'Nous pensons que les attentes sont relativement élevées pour ces deux événements (en particulier pour le dernier)', déclare Barclays dans son analyse du jour.



'En résumé, Barclays reste prudent sur ' Paragon ' en restant dans le contexte de la valorisation actuelle du titre '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.