Novartis : demande d'autorisation dans la DMLA aux Etats-Unis

16/04/2019 | 14:54

Novartis annonce que la Food and Drug Administration des Etats-Unis a accepté une revue de de sa demande d'autorisation pour son brolucizumab dans le traitement de la forme exsudative de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).



Le laboratoire pharmaceutique a utilisé un bon pour examen prioritaire pour obtenir une revue rapide du dossier. En cas d'approbation, il s'attend à un lancement du produit vers la fin 2019. La DMLA est la cause première de cécité dans les pays industrialisés.



