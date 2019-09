Novartis : données positives dans la sclérose en plaques

13/09/2019 | 15:09

Novartis fait part de données positives de ses études de phase III Asclepios 1 et 2, à l'occasion du 35e congrès de l'European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) à Stockholm.



Selon le laboratoire suisse, les deux études ont atteint leur objectif principal, montrant pour son ofatumumab une réduction 'hautement et cliniquement significative' du nombre de rechutes confirmées en sclérose en plaques, en comparaison avec Aubagio.



Le profil de sécurité pour ofatumumab dans les études Asclepios s'est en outre révélé conforme aux observations de phase II. Novartis prévoit de déposer des dossiers auprès d'autorités de santé vers la fin de l'année.



