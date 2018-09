Novartis : données positives pour le Gilenya dans le NEJM

13/09/2018 | 14:28

Novartis fait part de la publication d'une étude de phase III dans le New England Journal of Medicine (NEJM), montrant des bénéfices significatifs pour son Gilenya chez les enfants et adolescents souffrant de sclérose en plaques.



Ce médicament par voie orale a atteint son objectif principal dans cette étude, à savoir une réduction significative du taux de rechutes comparé à des injections intramusculaires sur une période allant jusqu'à deux ans.



Le laboratoire pharmaceutique suisse souligne que les enfants et adolescents souffrant de sclérose en plaques subissent des rechutes plus fréquentes et souvent plus sévères que les adultes.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.