Novartis : en légère baisse malgré l'analyse d'UBS

05/07/2019 | 11:16

Novartis est en légère baisse à la Bourse de Zurich (-0,2%) malgré le relèvement de l'objectif d'UBS sur le titre du fabricant de médicaments suisse.



Le titre est monté à 90,6 francs suisses, après avoir atteint 91,1 francs suisses à l'ouverture du marché, poursuivant ainsi sa progression depuis le début de l'année (+ 22%).



Le mois dernier, les actions ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de dix ans, à 91,4 francs suisses.



UBS - qui confirme son conseil 'neutre' sur la valeur - a relevé ce matin son objectif de cours pour l'action de la société bâloise à 87 francs suisses, au lieu de 85 francs suisses.



