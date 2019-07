Novartis: examen accéléré de la FDA pour un traitement de la drépanocytose

Zurich (awp) - Novartis a obtenu aux Etats-Unis un examen accéléré en plus d'une prise en considération de son traitement expérimental crizanlizumab (SEG101) contre la drépanocytose. La durée de la procédure d'homologation sera subséquemment réduite à six mois contre dix habituellement, souligne le colosse pharmaceutique rhénan dans un communiqué mardi.

La décision de procéder à un examen accéléré s'est basée sur les résultats d'une étude de phase II démontrant une efficacité du médicament contre les crises vaso-occlusives (VOC) chez les patients atteint de la maladie. L'administration du crizanlizumab - qui avait déjà décroché un statut de percée thérapeutique en fin d'année dernière - a permis de réduire la fréquence de ces crises de près de moitié par rapport à un placebo.

Hautement imprévisibles et douloureuses, les crises vaso-occlusives peuvent engendrer des complications potentiellement mortelles pour les patients souffrant de drépanocytose. Leur traitement en milieu hospitalier coûte plus d'un milliard de dollars annuellement aux Etats-Unis, selon une étude réalisée en 2009.

La drépanocytose est une maladie génétique affectant la forme des globules rouges et pouvant rendre ces derniers comme les vaisseaux sanguins plus collants que d'habitude. Les amas de globules rouges sont alors susceptibles de causer des bouchons dans les flux sanguins et de générer des dégâts aux vaisseaux, voire de provoquer des crises vaso-occlusives.

