Novartis fait le point avant l'entrée en Bourse d'Alcon

Zurich (awp) - Novartis met mardi l'accent sur son recentrement sur les médicaments, tandis que parvient à bout touchant le processus d'autonomisation de son unité ophtalmique Alcon. L'opération doit notamment permettre à l'actuelle direction de Novartis de se concentrer sur la rentabilité des activités pharmaceutiques (Innovative Medicines), dont la marge ajustée doit atteindre quelque 35% à l'horizon 2022.

Le laboratoire fait par ailleurs miroiter à ses actionnaires un dividende de 2,85 francs suisses par titre pour l'exercice en cours, amené à prendre l'ascenseur d'année en année indépendamment de l'externalisation d'Alcon, assure un communiqué. Le programme de rachat d'action en cours, portant sur jusqu'à 5 milliards de dollars, doit être finalisé dans le courant de l'année.

Ce mardi marque les premiers pas d'Alcon en qualité de sociétés indépendante cotée sur SIX et à New York, au terme d'un long processus préparatoire. Le capital-actions de la nouvelle entité a été intégralement distribué aux actionnaires de Novartis sous la forme d'un dividende en nature, à raison d'un titre Alcon pour cinq nominatives Novartis détenues.

jh/al