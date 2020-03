Novartis: l'efficacité d'Inclisiran étayée par de nouvelles données

Zurich (awp) - Novartis a publié de nouvelles données sur Inclisiran. Ce produit qui permet d'abaisser le taux de cholestérol avait été acquis fin novembre 2019 dans le cadre du rachat pour près de 10 milliards de dollars de l'entreprise américaine The Medicines. Actuellement les autorités sanitaires américaine et européenne examinent une demande d'homologation.

Les données publiées dans le journal spécialisé The New England Journal montrent que le candidat est efficace pour différents groupes de patients. Au total, Novartis a dévoilé trois études de phase III dont l'objectif était de montrer une réduction du taux de cholestérol chez les patients. De manière générale, après deux doses initiales, la prise annuelle du produit a montré une réduction durable et efficace par rapport aux patients ayant reçu le placebo.

hr/yr/rp