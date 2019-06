Novartis : l'iscalimab prolonge la vie des reins greffés

06/06/2019 | 15:36

Le groupe suisse Novartis a déclaré qu'il serait possible de prolonger la vie des reins greffés, citant une nouvelle histologie à un stade précoce.



Les données montrent que 60% des patients transplantés traités par iscalimab ont une histologie rénale normale au moins un an après la greffe, contre 0% avec le traitement standard actuel, a annoncé le groupe basé à Bâle.



L'iscalimab de Novartis est un nouveau groupe d'anticorps monoclonaux, entièrement humain et préventif, qui a récemment montré qu'il améliorait la fonction rénale, a indiqué Novartis.



Moins de la moitié des riens greffés ont duré 10 ans.



