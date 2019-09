Novartis : la FDA a décerné un label au capmatinib

06/09/2019 | 10:41

Le capmatinib (INC280), un médicament expérimental destiné au traitement du cancer du poumon, reçoit la désignation de thérapie révolutionnaire de la FDA pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules à stade avancé et muté par le MET.



Le dépôt réglementaire du capmatinib aux États-Unis est prévu pour le quatrième trimestre de 2019.



' Des recherches récentes concluent que le gène cMET est un facteur oncogène et il a été démontré que le capmatinib, traitement expérimental du cancer du poumon, était un inhibiteur très puissant et sélectif du MET ' indique le groupe.



Selon les directives de la FDA, les traitements bénéficiant de la désignation de thérapie innovante doivent cibler une maladie grave ou potentiellement mortelle et démontrer une amélioration substantielle par rapport aux thérapies existantes sur un ou plusieurs critères de recherche préliminaires significatifs.



' Nous sommes heureux d'annoncer que la Food and Drug Administration américaine a décerné le label Breakthrough Therapy Designation au capmatinib (INC280) en tant que traitement de première ligne pour les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules métastatique MET exon14 (NSCLC) ', a déclaré John Tsai, MD, responsable du développement mondial des médicaments et médecin en chef de Novartis.



