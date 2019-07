Novartis : la FDA accepte un médicament pour la drépanocytose

16/07/2019 | 11:35

Novartis a annoncé que son médicament expérimental contre la drépanocytose avait été accepté pour examen par la FDA (Food & Drug Administration) et pourrait être approuvé avant la fin de l'année.



Le fabricant suisse de médicaments a déclaré que la FDA avait accepté la demande de licence de produits biologiques de la société et accordé la priorité à la révision du crizanlizumab, réduisant ainsi la période de révision à six mois par rapport à la norme de dix mois.



La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire du sang qui rend les cellules sanguines et les vaisseaux sanguins plus collants que d'habitude, ce qui entraîne la formation de grappes qui réduisent et bloquent la circulation du sang et de l'oxygène.



