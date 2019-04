Novartis: la filiale Avexis continue d'investir dans la production

Zurich (awp) - Avexis, filiale de Novartis spécialisée dans les thérapies géniques, continue d'investir dans la production. L'entreprise américaine qui a été rachetée l'an dernier par le géant bâlois, veut reprendre une usine de production de thérapies géniques sise sur le campus Longmont dans l'état de Colorado.

Cette acquisition permettra à Avexis d'accroître ses capacités de production dans le domaine de maladies géniques rares comme par exemple la fabrication de la thérapie Zolgensma pour le traitement de la maladie musculaire héréditaire SMA, a précisé Novartis lundi soir dans un communiqué.

Avexis dispose actuellement d'une usine de production fonctionnelle et moderne dans l'Illinois et elle construit une autre installation en Caroline du nord. Cette dernière entrera en production en 2020. Les capacités à San Diego doivent aussi être étendues.

L'usine de Longmont s'étend sur 700'000 mètres carrés et elle comprend aussi des bureaux, laboratoires et surfaces d'entreposage. Les 150 collaborateurs seront repris par Avexis et de nouveaux emplois créés à court terme.

mk/rp