Novartis : le Mayzent conforté par de nouvelles données

21/04/2020

Selon Novartis, des données cliniques montrent que le Mayzent parvient à ralentir la progression de l'incapacité physique et à fournir des avantages cognitifs aux personnes atteintes de sclérose en plaques secondaire progressive.



Les données d'un essai de cinq ans ont en effet montré que les patients du groupe Mayzent étaient significativement moins susceptibles de connaître une progression confirmée de l'invalidité, à la fois sur trois et six mois, par rapport au placebo.



Les nouvelles données ont également montré une réduction de 52% du taux de rechute annualisé observé. Selon Novartis, ces données soulignent l'importance d'une intervention thérapeutique précoce pour les patients atteints de sclérose en plaques progressive.



