Novartis: le NICE rechigne à recommander une combinaison du Kisqali

Zurich (awp) - Novartis fait face outre-Manche à de nouvelles réticences de l'autorité de santé (National institute for health and care excellence, ou NICE) à recommander l'homologation de l'un de ses traitements, une combinaison de l'anticancéreux Kisqali (ribociclib) et de fulverstrant, comme thérapie de routine.

Le régulateur britannique doute au terme d'un premier examen et dans une prise de position intermédiaire détaillée sur son site internet de l'efficacité clinique de cette combinaison. Le prix proposé par Novartis s'établi par ailleurs bien au-delà des critères traditionnellement jugés acceptables pour un remboursement.

