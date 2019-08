Novartis: le néerlandais Pharming acquiert une licence pour 20 millions

Zurich (awp) - Le laboratoire néerlandais Pharming s'offre une licence exclusive sur le traitement expérimental CDZ173 (leniolisib)) de Novartis, en étude clinique avancée contre le syndrome de la phosphinositide 3-kinase delta activé (APDS). L'accord de cession comprend un versement initial de 20 millions de dollars, précise la société de Leiden dans un communiqué mercredi.

L'APDS constitue une déficience immunitaire ultra rare, entraînant des difficultés pour les patients touchés à combattre les infections. Le CDZ173 s'accompagne d'un test génétique compagnon, permettant d'identifier les personnes susceptibles de bénéficier de ce traitement personnalisé.

Novartis a déjà finalisé les étapes précliniques et cliniques du développement de la petite molécule et continuera à mener les procédures d'homologation. Pharming de son côté profitera de son réseau de distribution aux Etats-Unis et en Europe pour écouler le médicament, tout en cherchant à en étendre le spectre géographique.

