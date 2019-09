Novartis mise sur la formation pour l'ensemble de ses effectifs

Zurich (awp) - Novartis a conclu avec le fournisseur américain de formations diversifiées Coursera un accord sur trois ans extensible, ouvrant à ses quelques 108'000 employés - dont 13'000 en Suisse - l'accès à un catalogue de plusieurs milliers cours. La multinationale pharmaceutique compte notamment sur cette initiative pour doper les capacités de ses chercheurs, mais également de son administration, dans le domaine numérique.

"Novartis poursuit avec ce projet deux objectifs: le développement professionnel de ses employés et le comblement des besoins de l'entreprise en capacités dans la science des données et les technologies numériques notamment", a précisé en entretien avec AWP le responsable formation du colosse rhénan, Simon Brown.

En plus d'une accélération de l'innovation et d'une optimisation des processus de fonctionnement de l'entreprise, l'offre de formation continue doit aussi contribuer à promouvoir le recrutement de cerveaux et à éviter leur fuite.

"S'il est relativement aisé de trouver des profiles qualifiés dans la gestion de données, il est bien plus difficile d'embaucher des employés cumulant ce savoir-faire avec d'autres domaines d'expertise, en pharmacologie bien sûr mais aussi en marketing par exemple", ajoute le responsable.

Loin des 3,4 milliards de dollars alloués l'an dernier à la recherche et au développement, le budget d'apprentissage a été étoffé de 100 millions de dollars pour les cinq prochaines années, abonnements à l'offre de Coursera inclus. "Ce montant s'ajoute à nos investissements courants dans la formation et le développement, qui avoisinaient l'an dernier 250 millions, ancienne division Alcon compris", souligne M. Brown.

L'aspiration de Novartis est que ses employés puissent consacrer jusqu'à 5% de leur taux de travail annuel à la formation continue, mais la formule est adaptable en fonction des besoins et des intérêts de chaque collaborateur.

Le programme de Coursera sera librement accessible à tous les collaborateurs, sur une base volontaire. Des équipes d'encadrement aiguilleront les employés à identifier et sélectionner les cours les mieux indiqués.

