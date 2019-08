Novartis nargue Sanofi dans la sclérose en plaques, l'action s'envole

Zurich (awp) - L'action Novartis inspirait visiblement les détenteurs de capitaux vendredi à la Bourse suisse, sur fond d'espoirs d'homologation d'un nouveau traitement contre la sclérose en plaques. Le mastodonte pharmaceutique rhénan revendique une supériorité - dont l'envergure ne sera pas dévoilée avant un congrès médical mi-septembre - de son ofatumumab expérimental sur l'Aubagio de son concurrent hexagonal Sanofi.

Les analystes auraient surtout espéré une comparaison avec l'Ocrevus du grand voisin bâlois Roche, qui présente un mécanisme d'action comparable et constitue pour l'heure la référence dans le domaine.

Sur le coup de 10h00, la nominative Novartis s'appréciait de 1,4% à 89,06 francs suisses, constituant un des principaux moteurs d'un SMI en hausse de 0,73%.

Il faudra patienter jusqu'au 13 septembre et la fin du congrès annuel du Comité européen pour le traitement et la recherche contre la sclérose en plaques (Ectrims) pour se faire une idée plus précise de l'avantage de l'ofatumumab sur l'Aubagio, trépigne UBS dans un commentaire. La banque aux trois clés souligne par ailleurs que le marché de la sclérose en plaques commence à saturer avec le lancement sur la seule année écoulée de nombreuses nouvelles options thérapeutiques.

L'Ocrevus de Roche offrait par rapport au Rebif de Merck KGaA une réduction du taux de rechute de 46 à 47%, rappelle Laura Sutcliffe. L'analyste d'UBS souligne à cet égard que toute comparaison directe avec l'ofatumumab demeure hasardeuse, les populations de patients observés et les substances de comparaison n'étant pas les mêmes. La recommandation "neutral" demeure de mise, comme l'objectif de cours de 90 francs suisses.

L'avantage d'une auto-administration par voie sous-cutanée à un rythme mensuel de l'ofatumumab sur une infusion biannuelle en milieu hospitalier pour l'Ocrevus relèvera des préférence personnelles des patients, anticipe la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'ampleur de la réduction du taux annualisé de rechute constituera à cet égard un critère bien plus déterminant dans le choix entre ces deux traitements. L'établissement zurichois campe sur sa recommandation "surpondérer".

Goldman Sachs rappelle que les analystes articulent en moyenne un chiffre d'affaires de trois quarts de milliard de dollars pour l'ofatumumab à l'horizon 2023. L'analyste Keyur Parekh maintient sa recommandation "buy", assortie d'un objectif de cours de 105 francs suisses.

