Novartis: nouvelles données positives de la combinaison Tafinlar/Mekinist

Zurich (awp) - Novartis a présenté de nouvelles données sur la combinaison Tafinlar et Mekinist dans le traitement d'une forme spécifique du cancer de la peau. Le traitement offre un avantage de survie et d'absence de progression de la maladie pour des patients atteints de mélanome métastasé non opérable avec mutation BRAF, a précisé le géant bâlois mardi soir.

Les résultats proviennent des données et de l'observation de plus de 500 patients atteints de cette forme agressive de cancer. Ils ont été présentés dans le cadre du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (Asco) à Chicago et publiés simultanément dans le "New England Journal of Medicine".

kw/jb/rp