Novartis obtient un avis positif du CHMP pour Enerzair Breezhaler

Zurich (awp) - Novartis a obtenu d'un comité pour les médicaments à usage humain (CMPH) de l'agence européenne des médicaments un avis positif pour l'utilisation d'Enerzair Breezhaler dans le traitement de l'asthme chez l'adulte.

L'inhalateur Breezhaler pourra être utilisé par des patients en combinaison de l'antagoniste Beta2 (LABA) et une dose élevée de corticostéroïde (ICS). La recommandation du CMPH est basée sur les données de phase III IRIDIUM qui a montré une robuste efficacité et sécurité. L'étude a porté sur plus de 3000 patients.

En général, l'autorité sanitaire européenne suit les avis du CMPH dans les deux mois qui suivent.

uh/jl/rp